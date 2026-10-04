Медведь напал на оленевода на Чукотке

Zuma/TASS Медведь напал на 45-летнего оленевода на Чукотке, он выжил. Об этом 4 октября сообщили в администрации муниципального округа Эгвекинот.
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