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Володин: от работы комитетов зависит качество решений Госдумы

Володин: от работы комитетов зависит качество решений Госдумы

Новый формат ежегодных отчетов руководителей комитетов ГД о результатах работы направлен на повышение эффективности и ответственности законодательной власти в целом, подчеркнул Председатель ГД Вячеслав Володин.

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