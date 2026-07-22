Володин: от работы комитетов зависит качество решений Госдумы

Новый формат ежегодных отчетов руководителей комитетов ГД о результатах работы направлен на повышение эффективности и ответственности законодательной власти в целом, подчеркнул Председатель ГД Вячеслав Володин.
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