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Эстония, Латвия и Литва – экономические гегемоны мира. Скоро США и Германия останутся далеко позади, а Китаю вообще кирдык

Эстония, Латвия и Литва – экономические гегемоны мира. Скоро США и Германия останутся далеко позади, а Китаю вообще кирдык

Предисловие от меня - В.А.: "Недоумки мриями богатеют". ================================================= В трех прибалтийских государствах некоторыми политиками давно разработаны планы превращения Эстонии, Латвии и Литвы в мировых гегемонов.

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