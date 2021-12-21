Эстония, Латвия и Литва – экономические гегемоны мира. Скоро США и Германия останутся далеко позади, а Китаю вообще кирдык

Предисловие от меня - В.А.: "Недоумки мриями богатеют". ================================================= В трех прибалтийских государствах некоторыми политиками давно разработаны планы превращения Эстонии, Латвии и Литвы в мировых гегемонов.
Предисловие от меня - В.А.: "Недоумки мриями богатеют". ================================================= В трех прибалтийских государствах некоторыми политиками давно разработаны планы превращения Эстонии, Латвии и Литвы в мировых гегемонов.
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