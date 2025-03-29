JAEA разрабатывает батарею для космоса, работающую на радиоактивных отходах

Японское агентство по атомной энергии (JAEA) сообщило, что приступило к разработке небольшой ядерной батареи, которая преобразует тепло распада америция в электричество для использования в качестве источника питания в космических зондах, передает 29 марта англоязычная японская газета The Japan Times.
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