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Татар-информ

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Аюпова назвала болевые точки народного художественного промысла

Аюпова назвала болевые точки народного художественного промысла

Территориальная зависимость креативных индустрий и народных художественных промыслов, стала одной из главных тем обсуждения, заданных министром культуры Татарстана Ирадой Аюповой на круглом столе «Эффективные практики развития отрасли НХП и ремесленничества».

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