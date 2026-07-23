Аюпова назвала болевые точки народного художественного промысла

Территориальная зависимость креативных индустрий и народных художественных промыслов, стала одной из главных тем обсуждения, заданных министром культуры Татарстана Ирадой Аюповой на круглом столе «Эффективные практики развития отрасли НХП и ремесленничества».
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