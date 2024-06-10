«Что за мультимиллионеры?»: в Омской области мужчина на вертолете прилетел за покупками в деревенский магазин.
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«Что за мультимиллионеры?»: в Омской области мужчина на вертолете прилетел за покупками в деревенский магазин.