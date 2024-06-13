В Думе хотят запретить выплачивать на руки зарплату ниже МРОТ

В Госдуму внесут законопроект, который запретит выплачивать работнику зарплату на руки меньше минимального размера оплаты труда (МРОТ), сообщил 13 июня глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР).