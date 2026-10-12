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Срок службы самолетов SSJ 100 увеличен с 15 до 20 лет

Срок службы самолетов SSJ 100 увеличен с 15 до 20 лет

Если ранее у самолетов с двигателями SaM146 назначенный ресурс составлял 15 тыс. полетов, 25 тыс. летных часов, 15 лет, теперь устанавливаются такие значения: 20 тыс.

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