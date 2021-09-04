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Путин посетил строящийся стартовый комплекс для ракет «Ангара»

Путин посетил строящийся стартовый комплекс для ракет «Ангара»

Российский президент Владимир Путин совершил визит в Амурскую область, в рамках которого произвёл осмотр строительной площадки стартового комплекса под ракеты-носители «Ангара» и ознакомился с ходом строительства второй очереди космодрома Восточный.

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