РИА Новости/POOL/Гавриил Григоров, XINHUA/XIE HUANCHI/EPA/TASS Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин встретятся уже в середине ноября.
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