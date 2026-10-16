Помощник президента Елена Ямпольская заявила, что никакого усложнения ЕГЭ не будет, так как экзамен должен оценивать усвоение школьной программы, а не выходить за её рамки .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Убрали пересказ, ...
- В Раде раскритико...
- L Мужчина с топором...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым