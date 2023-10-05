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За рулем

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Эксперт назвал запчасти, которые не стоит покупать бэушными

Эксперт назвал запчасти, которые не стоит покупать бэушными

При ремонте автомобиля не все запчасти можно покупать с разборок. Вице-президент «Национального автомобильного союза» (НАС) Ян Хайцеэр предупредил, что использование в этом случае подержанных деталей подвески, рулевой и тормозной систем может привести к ДТП.

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