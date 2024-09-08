Анна Нетребко показала, как отпраздновала 16-летие единственного сына (видео)

Певица Анна Нетребко устроила вечеринку для сына без экс-супруга Юсифа Эйвазова. Недавно единственный сын Анны Нетребко отметил свое 16-летие, и певица организовала специальную вечеринку в честь этого события, на которую пригласила близких друзей семьи.