В руки не брать: огромные жабы подбираются к Новосибирску

Фотографии скопления зеленых жаб на мелководье Оби появились в социальных сетях. «Сегодня, на правом берегу Оби, возле устья речки Лосиха обнаружили лягушек невероятного размера - в двух ладонях не помещаются! Даже собака их не очень пугает, в самый последний момент они лениво падают в воду и уплывают красивым брассом в сторону Новосибирска», - пишут новосибирцы.
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