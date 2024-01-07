Атанасов избежал разрыва крестообразных связок и может вернуться до конца регулярки

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Нападающий «Торпедо» получил повреждение в матче Фонбет чемпионата КХЛ против «Куньлуня» (3:2 ОТ). В первом периоде Василий Атанасов столкнулся с нападающим «Куньлуня» Остином Воном и неудачно упал, подвернув ногу.