ОГПО (официально — обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств, ОСГПО ВТС) для тягача, который въезжает в Казахстан из России, кажется простой процедурой, но ошибки при покупке полиса могут привести к штрафам и проблемам в дороге.
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