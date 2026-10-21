ОГПО (официально — обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств, ОСГПО ВТС) для тягача, который въезжает в Казахстан из России, кажется простой процедурой, но ошибки при покупке полиса могут привести к штрафам и проблемам в дороге.