Версия о подрывах газопроводы «Северные потоки» в результате действий «дайверов-любителей на лодочке» должна с точки зрения Запада выгородить Украину и в нее могут поверить только те, кто придерживаются такой цели.
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