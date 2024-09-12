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Лавров усомнился в версии о подрывов «Северных потоков» дайверами-любителями на лодочке

Лавров усомнился в версии о подрывов «Северных потоков» дайверами-любителями на лодочке

Версия о подрывах газопроводы «Северные потоки» в результате действий «дайверов-любителей на лодочке» должна с точки зрения Запада выгородить Украину и в нее могут поверить только те, кто придерживаются такой цели.

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