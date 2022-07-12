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26 владивостокских семей получили ключи от квартир в новостройке

26 владивостокских семей получили ключи от квартир в новостройке

Во Владивостоке ключи от квартир в новостройке на Глинки, 26 получили 26 семей, сообщает PRIMPRESS. 11 июля на торжественном мероприятии новоселов поздравили губернатор Приморского края Олег Кожемяко и глава Владивостока Константин Шестаков.

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