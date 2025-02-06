Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Депутаты Госдумы заявили, что дополнительная мобилизация в России не требуется

Депутаты Госдумы заявили, что дополнительная мобилизация в России не требуется

Царьград Фото: коллаж Царьграда. Депутаты Государственной думы Андрей Картаполов и Виктор Соболев заявили, что в России нет необходимости в новой волне мобилизации, так как преимущество в украинском конфликте на стороне России.

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