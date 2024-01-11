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Американские ученые с помощью лазера пригласили инопланетян посетить Землю

Американские ученые с помощью лазера пригласили инопланетян посетить Землю

Американская группа ученых и лингвистов из города Лексингтон в штате Кентукки записала и отправила в космос рекламное объявление для инопланетян с призывом посетить Землю в качестве туристов, пишет портал Space.

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