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Даниил Фомин: «Следил за Ираном во время ЧМ. Нас ждет непростой матч»

Даниил Фомин поделился ожиданиями от товарищеского матча России с Ираном. — С нетерпением ждете матчей сборной России с Ираном и Ираком? Изучаете места в Тегеране, которые надо посетить? — Во-первых, я ничего не изучал (улыбается).

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