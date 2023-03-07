Даниил Фомин: «Следил за Ираном во время ЧМ. Нас ждет непростой матч»

Даниил Фомин поделился ожиданиями от товарищеского матча России с Ираном. — С нетерпением ждете матчей сборной России с Ираном и Ираком? Изучаете места в Тегеране, которые надо посетить? — Во-первых, я ничего не изучал (улыбается).