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20+ фактов о том, как из нескладного сценария создали шедевр на годы — фильм «Карнавальная ночь»

20+ фактов о том, как из нескладного сценария создали шедевр на годы — фильм «Карнавальная ночь»

Перед Новым годом всегда хочется волшебства. 29 декабря 1956 года одно из таких чудес подарил людям никому не известный режиссер Эльдар Рязанов, создавший цветной фильм с искрометными шутками, яркими карнавальными костюмами и зимними декорациями.

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