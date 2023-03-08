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Чарльз Баркли отреагировал на слова Кендрика Перкинса, который обвинил участников голосования за MVP НБА в расизме

Бывший игрок НБА, ныне эксперт TNT Чарльз Баркли возмутился словами своего коллеги Кендрика Перкинса с ESPN о голосовании за MVP лиги.

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