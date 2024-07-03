Сенатор Ворона: Новые регионы хотят создать в РФ федеральный округ

Новые регионы Российской Федерации хотят сформировать новый федеральный округ. Это даст им дополнительные возможности для продвижения интересов, считает член Совфеда от Запорожской области Дмитрий Ворона.
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