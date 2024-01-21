РИА Новости: россияне стали чаще инвестировать в открытие общепита по франшизе

Россияне стали чаще инвестировать в открытие общепита по франшизе. Об этом пишет РИА Новости. По данным TanukiFamily, за год доля открытых с привлечением инвесторов-физлиц предприятий общепита по франшизе в 2023 году выросла на 4% и составила 23%.