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Новая статья: Обзор HUAWEI MatePad Pro 13,2”: действительно впечатляющий планшет Давно...

Новая статья: Обзор HUAWEI MatePad Pro 13,2”: действительно впечатляющий планшет Давно...

Новая статья: Обзор HUAWEI MatePad Pro 13,2”: действительно впечатляющий планшетДавно мы не изучали новые планшеты HUAWEI старшей серии MatePad Pro – то есть рассчитанные и на профессиональное применение, и на замену ноутбуку (в определенной степени), и на роль универсального мультимедийного устройства.

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