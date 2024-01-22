Новая статья: Обзор HUAWEI MatePad Pro 13,2”: действительно впечатляющий планшет Давно...

Новая статья: Обзор HUAWEI MatePad Pro 13,2”: действительно впечатляющий планшетДавно мы не изучали новые планшеты HUAWEI старшей серии MatePad Pro – то есть рассчитанные и на профессиональное применение, и на замену ноутбуку (в определенной степени), и на роль универсального мультимедийного устройства.