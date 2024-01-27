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FTimes

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Россия на пороге перемен и новых горизонтов: астропрогноз на 2024 год от Светланы Драган

Россия на пороге перемен и новых горизонтов: астропрогноз на 2024 год от Светланы Драган

Россия на пороге перемен и новых горизонтов: астропрогноз на 2024 год от Светланы Драган Елена ГалицкаяАстролог Светлана Драган в своем недавнем интервью дала прогноз на политические события 2024 года, назвав этот период «предчувствием рассвета».

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