Россия на пороге перемен и новых горизонтов: астропрогноз на 2024 год от Светланы Драган Елена ГалицкаяАстролог Светлана Драган в своем недавнем интервью дала прогноз на политические события 2024 года, назвав этот период «предчувствием рассвета».