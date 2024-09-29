РЖД оставят без конкурентов. Уголь вмёрзнет в план. Над Норильской ЖД сгущаются тучи. Пульс ж/д за неделю в зеркале прессы

В центре внимания федеральных СМИ на минувшей неделе были тарифные притязания РЖД, планы ФАС вывести монополию с конкурентных рынков и предложение главы Кузбасса зафиксировать объёмы экспорта угля на 10 лет вперёд.
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