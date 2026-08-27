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Новости Тамбова

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Представители турклуба "Державинский" вернулись со Всероссийского слёта

Представители турклуба "Державинский" вернулись со Всероссийского слёта

Представители турклуба «Державинский» — Исхак Алмазбеков, София Баранова, Татьяна Денисова и Инна Полякова — вернулись с Всероссийского студенческого туристского слёта «Больше, чем путешествие», который прошёл в Смоленске.

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