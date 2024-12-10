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В ЦБ России назвали причины ослабления рубля

В ЦБ России назвали причины ослабления рубля

В ноябре рубль ослаб в связи с новыми санкциями США в отношении финансового сектора России, а также из-за действий российских компаний, которые покупали иностранную валюту для погашения обязательств перед российскими кредитными компаниями.

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