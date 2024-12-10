В ЦБ России назвали причины ослабления рубля

В ноябре рубль ослаб в связи с новыми санкциями США в отношении финансового сектора России, а также из-за действий российских компаний, которые покупали иностранную валюту для погашения обязательств перед российскими кредитными компаниями.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии