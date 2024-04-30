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Полезные советы

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Феномен высокого моста: почему даже при боязни высоты так и тянет посмотреть вниз

Феномен высокого моста: почему даже при боязни высоты так и тянет посмотреть вниз

Некоторые до жути боятся высоты: стараются как можно реже выходить на балконы, не гуляют по мостам, даже обходят стороной некоторые достопримечательности, ведь можно и с земли насладиться прекрасным видом.

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