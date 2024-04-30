Феномен высокого моста: почему даже при боязни высоты так и тянет посмотреть вниз

Некоторые до жути боятся высоты: стараются как можно реже выходить на балконы, не гуляют по мостам, даже обходят стороной некоторые достопримечательности, ведь можно и с земли насладиться прекрасным видом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии