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Царьград

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Танкер с 1,4 млн литров мазута перевернулся и затонул у побережья Филиппин

Танкер с 1,4 млн литров мазута перевернулся и затонул у побережья Филиппин

Около побережья Филиппин в Манильском заливе затонул танкер MT Terra Nova, перевозивший 1,4 миллиона литров промышленного мазута.

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