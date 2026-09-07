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Австралия: Два человека погибли после того, как поздним утром легкий самолет разбился на сельском...

Австралия: Два человека погибли после того, как поздним утром легкий самолет разбился на сельском участке недалеко от Муш-роуд в Стокли, штат Квинсленд;.

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