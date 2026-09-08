В Москве рэпер Navai выплатил компенсацию за ДТП на Ferrari

Исполнитель Navai возместил ущерб за ДТП, произошедшее в центре Москвы на Зубовском бульваре. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.
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