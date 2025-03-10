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Царьград

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Сенатор Игорь Кастюкевич: удар ВСУ по Херсонщине - провокация против диалога

Сенатор Игорь Кастюкевич: удар ВСУ по Херсонщине - провокация против диалога

Сенатор Игорь Кастюкевич обвинил ВСУ в провокации с целью сорвать российско-американский диалог, обстреляв село Великие Копани в Херсонской области американским оружием.

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