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Газета.ру

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Тренер ЦСКА Игдисамов назвал неэтичным фото Олейникова с футболкой "Рубина"

Тренер ЦСКА Игдисамов назвал неэтичным фото Олейникова с футболкой "Рубина"

Главный тренер московского ЦСКА Дмитрий Игдисамов заявил после матча восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с казанским «Рубином», что фото полузащитника Ивана Олейникова с футболкой клуба из Татарстана было сделано ради дополнительного давления на футболиста.

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