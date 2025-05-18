Продолжительность рабочего дня в Германии ниже, чем в других странах

Граждане Германии работают значительно меньше, чем жители большинства других стран, 18 мая пишет немецкая газета Oldenburger Onlinezeitung со ссылкой на анализ Немецкого экономического института (IW), основанный на данных ОЭСР.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии