Политолог Суслов объяснил, почему расширение БРИКС стало вызовом

МОСКВА, 18 октября, ФедералПресс. Гость программы «Дайте сказать!» заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ и эксперт по внешней политике США и России Дмитрий Суслов рассказал, почему расширение БРИКС стало вызовом.
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