В Ирбите построили газопровод за 60 млн рублей для 564 домов

В Ирбите завершено строительство газопровода длиной 9,7 километра. Благодаря новому объекту техническая возможность подключения к сетям появилась у жителей микрорайонов Стрела, Плодосовхоз и Звезда, а также у промышленной площадки АО «Ирбитский молочный завод».