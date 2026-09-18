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Царьград

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В Ирбите построили газопровод за 60 млн рублей для 564 домов

В Ирбите построили газопровод за 60 млн рублей для 564 домов

В Ирбите завершено строительство газопровода длиной 9,7 километра. Благодаря новому объекту техническая возможность подключения к сетям появилась у жителей микрорайонов Стрела, Плодосовхоз и Звезда, а также у промышленной площадки АО «Ирбитский молочный завод».

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