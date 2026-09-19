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Новости Липецка

2 подписчика

Явка на выборах в Липецкой области достигла 33,42%

Явка на выборах в Липецкой области достигла 33,42%

70 тысяч избирателей Липецкой области воспользовались системой дистанционного электронного голосования, что составляет 79% от подавших заявки.

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