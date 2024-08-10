Режим контртеррористической операции введен в Курской, Брянской и Белгородской областях

С 9 августа в этих областях РФ будут приняты необходимые меры и ограничения Председатель Национального антитеррористического комитета (НАК) Александр Бортников принял решение ввести с 9 августа режим контртеррористической операции (КТО) в Курской, Брянской и Белгородской областях, пишет ТАСС.