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Петербургский дневник

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Режим контртеррористической операции введен в Курской, Брянской и Белгородской областях

Режим контртеррористической операции введен в Курской, Брянской и Белгородской областях

С 9 августа в этих областях РФ будут приняты необходимые меры и ограничения Председатель Национального антитеррористического комитета (НАК) Александр Бортников принял решение ввести с 9 августа режим контртеррористической операции (КТО) в Курской, Брянской и Белгородской областях, пишет ТАСС.

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