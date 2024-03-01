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Профессор Миршаймер рассказал о панике Запада из-за Украины

Профессор Миршаймер рассказал о панике Запада из-за Украины

Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью каналу Judging Freedom на YouTube заявил, что в западных странах возникает тревога из-за критической ситуации, в которой находятся Вооруженные силы Украины на передовой.

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