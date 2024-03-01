Профессор Миршаймер рассказал о панике Запада из-за Украины

Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью каналу Judging Freedom на YouTube заявил, что в западных странах возникает тревога из-за критической ситуации, в которой находятся Вооруженные силы Украины на передовой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии