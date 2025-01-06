В КНДР выполнили пуск баллистической ракеты

Испытательный пуск ракеты «Хвасонпхо-16Б», 2 апреля 2024 года. Фото (с) ЦТАК С площадки в районе столицы КНДР города Пхеньян в понедельник был произведён запуск баллистической ракеты средней дальности в направлении Японского моря.