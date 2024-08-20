Белоруссия обратилась в ООН и МАГАТЭ из-за опасности атомных провокаций ВСУ

Обеспокоенность возможностью провокаций со стороны украинских нацистов в отношении Курской и Запорожской АЭС, высказали в верхней палате парламента Белоруссии, 20 августа сообщает пресс-служба Национального собрания Белоруссии в Telegram-канале.
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