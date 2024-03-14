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Кирпичи не совпадают: что не так с последними фото Кейт Миддлтон?

Кирпичи не совпадают: что не так с последними фото Кейт Миддлтон?

Скандалы вокруг первых фото с Кейт Миддлтон все не утихают. Сначала появились снимки, на которых принцесса Уэльская будто бы была создана нейросетью, а затем крупные СМИ выложили сильно отретушированное фото Миддлтон с детьми.

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