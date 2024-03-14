Кирпичи не совпадают: что не так с последними фото Кейт Миддлтон?

Скандалы вокруг первых фото с Кейт Миддлтон все не утихают. Сначала появились снимки, на которых принцесса Уэльская будто бы была создана нейросетью, а затем крупные СМИ выложили сильно отретушированное фото Миддлтон с детьми.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии