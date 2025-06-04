Трамп назвал автоподпись Байдена крупнейшим скандалом в истории США

Дональд Трамп назвал автоподпись, которая использовалась для подписания документов от имени Джо Байдена, самым значительным политическим скандалом в истории страны после выборов 2020 года, на которых победил Байден.
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