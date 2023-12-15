Говорит через Галкина: Лобода раскрыла позицию Аллы Пугачевой

Певица общается с мужем Примадонны Алла Пугачева и Максим Галкин Globallookpress.com/Komsomolskaya Pravda Алла Пугачева даже после переезда за границу с мужем-юмористом Максимом Галкиным (признан иноагентом в РФ) так и не высказала открыто свою политическую позицию.