WP: Зеленского втянули во внутриполитический спор США

РИАМО - 17 дек. Украинский лидер Владимир зеленский «оказался втянут в ожесточенный внутриполитический спор» Соединенных Штатов во время своего визита в Вашингтон, пишет РБК со ссылкой на Washington Post.
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