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Вучич: Сербия покупает истребители Rafale при невозможности приобрести в России

Вучич: Сербия покупает истребители Rafale при невозможности приобрести в России

Власти Сербии заключили соглашение с Францией о покупке 12 новых истребителей Rafale, так как в настоящее время невозможно приобрести военные самолеты из России, рассказал президент Сербии Александр Вучич.

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