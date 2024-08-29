Вучич: Сербия покупает истребители Rafale при невозможности приобрести в России

Власти Сербии заключили соглашение с Францией о покупке 12 новых истребителей Rafale, так как в настоящее время невозможно приобрести военные самолеты из России, рассказал президент Сербии Александр Вучич.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии