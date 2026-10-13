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ГТРК Татарстан

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Российская энергетическая неделя пройдёт в Москве 14–16 октября — какие темы обсудят участники

Российская энергетическая неделя пройдёт в Москве 14–16 октября — какие темы обсудят участники

Деловая программа Международного форума «Российская энергетическая неделя — 2026» появилась на официальном сайте мероприятия.

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